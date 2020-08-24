Türkiye yarın savaş gemileriyle deniz eğitimi yapacak

Türkiye bir Navtex daha yayımladı. Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin ilan edilen Navtex'le, 25 Ağustos'ta Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimlerinin belirlenen sahalarda yapılacağı duyuruldu.

Bildiride şöyle denildi: