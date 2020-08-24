24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:44:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:54:00
Türkiye yarın savaş gemileriyle deniz eğitimi yapacak
Türk ve müttefik ülke savaş gemileri bir araya geliyor. Türkiye, Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin yeni bir Navtex yayımladı. Bildiriye göre, yarın Akdeniz'de savaş gemileriyle ikili deniz eğitimi yapılacak...
Türkiye bir Navtex daha yayımladı. Akdeniz'deki faaliyetlere ilişkin ilan edilen Navtex'le, 25 Ağustos'ta Türk ve müttefik ülke savaş gemilerinin katılımı ile ikili deniz eğitimlerinin belirlenen sahalarda yapılacağı duyuruldu.
Bildiride şöyle denildi:
- Türkiye yarın savaş gemileriyle deniz eğitimi yapacak
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