Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Yunanistan’ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ve ön görüşmeleri de yapılan “61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri” öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.

Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere yarın Bratislava’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim dönemi sonrası üst düzey yüz yüze ilk görüşme yapılmış oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.