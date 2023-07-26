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26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:16:00

Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo tarafından, iki ülke arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo ile bir araya gelen Güler, görüşmenin ardından konuk Bakan ile düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, Bakanlar Güler ve Mirzo tarafından Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması ile nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri TÜYAP Şerali Mirzo
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