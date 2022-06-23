Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak karar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için gelecek 6 aylık sürede yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Veliaht Prens bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında, Bakan Muş da Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesine, ticaretin kolaylaştırılmasına ve ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı. Buna göre, gelecek 6 aylık sürede yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir yol haritası oluşturulacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı da yapıldı. Firmaların, karşılaştıkları sorunları doğrudan Suudi Arabistanlı yetkililere iletme imkanı bulduğu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Muş, "Türk ve Suudi iş insanlarının karşılıklı temasları ile önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve ekonominin her alanında yeni sayfalar açacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Muş, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri ele alındı, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

- TİCARETİN DENGELİ YAPIYA KAVUŞMASI BEKLENİYOR

2021 sonu itibarıyla Suudi Arabistan'a ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 90 azaldı. İthalat ise artan enerji fiyatları sebebiyle yüzde 68 artış gösterdi. İki ülke arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve iş birliği ortamının ticareti daha dengeli bir yapıya kavuşturması bekleniyor.

Türk müteahhitlik firmaları Suudi Arabistan'da bugüne kadar 24,3 milyar dolar değerinde 377 proje üstlendi. Bu rakamlarla Suudi Arabistan, Türkiye'nin değer bazında en fazla proje üstlendiği 6. ülke konumunda yer alıyor. 2018 yılı sonrasında yaşanan süreç ve yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını sebebiyle firmaların Suudi Arabistan'da iş alımları durma noktasına gelmişti. Gerçekleştirilen görüşmelerde Türk firmalarının yeniden proje üstlenmeleri konusunda atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.