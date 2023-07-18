Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
Kaynak: AA
Suudi Arabistan ile AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığını belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA AKINCI TİHA ANLAŞMASI
Sosyal medyadan açıklamada bulunan Haluk Bayraktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Sözleşmenin 5-7 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) ile Bayraktar #AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık.— Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2023
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun. ��������#MilliTeknolojiHamlesi ������ https://t.co/Y3JwhZV826 pic.twitter.com/iCfehdIHs6
- Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
- Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var
- Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
- Türkiye ile Katar arasında güçlü iş birliği sürüyor
- Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
- Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu