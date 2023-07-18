Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!

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18 Temmuz 2023 Salı 12:34:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 12:34:00

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi AKINCI TİHA anlaşması!

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan ile AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığını belirten Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA AKINCI TİHA ANLAŞMASI

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Haluk Bayraktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin 5-7 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Suudi Arabistan Halid Bin Hüseyin El Bayari
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