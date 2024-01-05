Türkiye ve Orta Doğu ziyareti öncesi önemli mesaj: Hamas'tan Blinken'a savaşı durdurma çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan, Türkiye ve Orta Doğu ziyareti sürecinde İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarını sonlandırmasına yönelik yoğunlaşmasını istedi.

Heniyye, Telegram ve WhatsApp platformlarından yayınladığı görüntülü konuşmasında, Blinken'a Gazze'ye olan savaşı durdurmaları için çağrıda bulundu.

Heniyye, "(Blinken)'in son üç aydan dersler çıkardığını ve ABD'nin işgali körü körüne destekleyerek, onların yalanlarına inanarak Gazze halkına karşı benzeri görülmemiş savaş suçlarına neden olan hataların boyutunu anladığını umuyoruz." diyerek, işgalin tüm Filistin topraklarında son bulması şeklinde saldırıların son bulmasına yoğunlaşacağı umudunda olduklarını belirtti.

İslam dünyası ve Arap ülkelerinde Blinken ile bir araya gelecek yetkililere de seslenen Heniyye, bölgenin geleceği ve istikrarının atlanması mümkün olmayan Filistin davasıyla güçlü bir şekilde irtibatlı olduğunu kendisine vurgulamalarını istedi.

Filistin halkının İsrail işgaline karşı olduğunu vurgulayan Heniyye, şunları söyledi:

"Halk ve direniş, işgalin üzerlerinde çöreklenmiş şekilde kalmasını kesinlikle kabul etmeyecektir. Halk, başkenti Kudüs olan tam bir egemenlik sahibi bağımsız devletine ve özgürlüğüne kavuşmadığı sürece, Gazze'de akan kanlar ve yıkım, kesinlikle güvenlik ve istikrar sağlamayacaktır."

Blinken, Türkiye ile başladığı Orta Doğu turunda, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Batı Şeria'yı ziyaret ederek oradaki yetkililerle, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Gazze'ye insani yardımlar ve Hamas ile İsrail arasındaki esir takası konularını görüşecek.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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