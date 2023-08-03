VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Türkiye ve Mısır'dan ortak karar: Sanayide işbirliği yapılacak
Ege Bölgesi'nde 'eyyam-ı bahur' etkisi
İsveç yine göz yumdu: Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı daha
Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı
Sürdürülebilir Dünyanın ‘Ufku' Mardin'den göründü
03 Ağustos 2023 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 16:54:00

Türkiye ve Mısır'dan ortak karar: Sanayide işbirliği yapılacak

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh ile ortak ve kapsayıcı bir sanayi işbirliği anlaşması hazırlıklarına başlanması konusunda fikir birliğine vardı.

Bakan Kacır, Bakanlıkta Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Saleh ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Kacır, görüşmede, iki ülke arasında sanayi, kritik teknolojiler, Ar-Ge, yatırımlar ve girişimcilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Mısır'ın son dönemde karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirebilmesi adına olumlu gelişmeler yaşandığına işaret eden Kacır, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı fırsatlara sahip olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kacır, sanayi yatırımlarının değer zincirlerinde ortak planlar yapılabileceğini ve böylece arz güvenliği ile ihracat potansiyeli konusunda ortak fayda oluşturulacağını belirtti.

Saleh de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliklerini daha da ileri götürmek için çalışacaklarını, Türk yatırımcıların karşılaştıkları zorlukların giderilmesine ilişkin Mısır'ın gerekli kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

Ayrıca, iki bakan, ortak ve kapsayıcı bir sanayi işbirliği anlaşması hazırlıklarına başlama kararı aldı.

Etiketler : Sanayi İşbirliği Mısır ile İşbirliği Ortak Anlaşma
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Evlilik yakında

Evlilik yakında
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX