04 Temmuz 2023 Salı 10:10:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 10:10:00
Türkiye ve Mısır'da büyükelçi atama hazırlığı
Kaynak: TRT Haber
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Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- Türkiye ve Mısır'da büyükelçi atama hazırlığı
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