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04 Temmuz 2023 Salı 10:10:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 10:10:00

Türkiye ve Mısır'da büyükelçi atama hazırlığı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

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Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye mısır büyükelçi atama
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