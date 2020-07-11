Türkiye ve çevresi 24 bin kez sallandı

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11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:47:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:47:00

Türkiye ve çevresi 2019'da yaklaşık 24 bin kez sallandı

Kaynak: AA

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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos 2019'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 2019'un en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının deprem gözlem istasyonları tarafından geçen yıl Türkiye ve çevresinde 23 bin 646 deprem kaydedildi.

AFAD tarafından "Afet Yönetimi Kapsamında 2019 Yılına Bakış ve Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri" raporu hazırlandı.

Rapora göre, AFAD'ın 1100 deprem gözlem istasyonu tarafından 2019'da Türkiye ve çevresinde 23 bin 646 deprem kaydedildi.

Büyük kısmı hissedilemeyecek derecede küçük olan depremlerden 164'ünün 4.0-4.9, 18'inin 5.0-5.9 ve ikisinin 6.0'dan büyük olduğu belirlendi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos 2019'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 2019'un en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

Bu depremi, 26 Eylül 2019'da İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem ve Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 Mart 2019'da meydana gelen 5,5'lik depremler takip etti.

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen depremler önemli hasara neden olmadı.

Afet ve acil durum anlarında vatandaşın yardımına koşuyorlar

AFAD il ve birlik müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019'da 3 bin 724 afet ve acil durum olayına müdahale etti.

Bu olaylarda, 3 bin 604 arama ve kurtarma aracıyla 12 bin 407 arama ve kurtarma personeli görev yaptı.

Trabzon, 263 olayla müdahale edilen olay sıralamasında ilk sırada yer aldı. Trabzon'u sırasıyla 140 olayla Aksaray, 127 olayla Niğde, 125 olayla Kocaeli ve 110'ar olayla Bursa ve İstanbul, 99 olayla ise Ankara izledi.

En az olaya müdahale edilen il ise 5 olayla Ağrı oldu. Şırnak'ta 8, Iğdır'da 11, Kilis'te 14 ve Adıyaman'da ise 15 olaya müdahale edildi.

Mahsur kalma ilk sırada

AFAD ekiplerinin, geçen yıl müdahale ettiği 3 bin 724 olaydan 787'si mahsur kalma, 651'i kayıp kişi, 605'i ulaşım kazası, 512'si kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tehdidi, 273'ü sel/su baskını, 201'i yangın, 173'ü heyelan, 157'si boğulma, 97'si göçük/maden kazası, 83'ü fırtına/hortum, 43'ü iş kazası, 14'ü patlama, 9'u çığ, 3'ü deprem ve 116'sı diğer olay olarak kayıtlara geçti.

Ekipler, 2019'da olaylara müdahale için en yoğun mesaiyi ocak ayında yaptı. Ocak ayında 495 olaya müdahale eden ekipler, aralık ayında ise 213 olayda vatandaşların yardımına koştu.

Kış aylarında mahsur kalma/kayıp gibi olayların, haziran-eylül döneminde ise ulaşım kazalarının daha sık meydana geldiği tespit edildi.

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