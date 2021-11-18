Türkiye ve BAE arasında sürpriz yakınlaşma!

Mısır'daki askeri darbe, Libya iç savaşı ve Katar ablukasının başlamasıyla Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri gerilen Birleşik Arap Emirlikleri arasında buzlar eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle başlayan diplomasi trafiği, 31 Ağustos'ta ülkenin fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan'la yapılan telefon görüşmesiyle devam etmişti. Ardından BAE'li iş dünyasından gelen "Türkiye'ye yatırım çağrısı" ile süren ikili ilişkiler, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğine yönelik bilgiler Abu Dabi-Ankara arasında olumlu gelişmelerin meyve vereceğini gösterdi. Erdoğan ve Al Nahyan görüşmesinde iki ülke arasındaki yıpranmış bağları onarılmasının yanı sıra ekonomik fırsatların da masada olacağını aşikar.

Ancak bu görüşme öncesinde Abu Dabi'de ilginç bir gelişme yaşandı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi BAE meclisine davet edildi. Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Dinçer'i davet eden ise Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan oldu.

DUBAİ EMİRİ TÜRKİYE STANDINI GEZDİ

Bir diğer gelişme de geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Geçtiğimiz senelerde Dubai'de düzenlenen fuarlarda Türkiye ve Türk şirketlerini deyim yerindeyse önemsemeyen, stantları kötü yerlere veren Dubai Yönetimi en üst düzeyde Türkiye standını ziyaret etti. BAE'nin iki numaralı ismi olan ülkenin Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı olan Dubai Emiri Muhammed bir Rashid Al Maktoum, Türkiye'nin Expo 2020 pavilyonunu ziyaret etti ve bilgi aldı.