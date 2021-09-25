Türkiye, uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleştiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.
Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."
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