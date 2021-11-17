VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğini sürdürecek
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü
Türkiye'de 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: AB'nin somut adımlar atması gerekiyor
4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor
Akdeniz'de İngiliz F-35'i düştü
Bakan Kurum: Marmara temiz kalacak
İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu
Kabil'de patlama sesleri
Türkiye'den Ermenistan'a net mesaj
Diriliş Şairi'ne veda... Sezai Karakoç, son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
Başkan Erdoğan'dan 50+1 açıklaması
Mavi Vatan 'AKYA'ya emanet!
7 Azerbaycan askeri şehit oldu
AK Parti'nin yeni Grup Başkanı İsmet Yılmaz oldu
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'na videolu "helalleşme" yanıtı
Türkiye'den rekor büyüme!
Dağlık Karabağ savaşıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, Libya ve en son Ukrayna'nın Rusya yan...
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
MSB'den ABD ile toplantı açıklaması: Türkiye'de yapılacak
17 Kasım 2021 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 21:09:00

Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğini sürdürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Halihazırda UNESCO'nun Yürütme Kurulu üyeliğini sürdüren Türkiye, 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO'nun 41. Genel Konferansı çerçevesinde bugün düzenlenen seçimlerde, 2017-2021 döneminde UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğini yürüten Türkiye'nin, 2021-2025 dönemi için bir kez daha seçildiği bildirildi.

Türkiye'nin, UNESCO'nun amaç ve ideallerini benimsediği ve teşkilata tüm seviyelerde aktif destek verdiği belirtilen açıklamada, "(Türkiye) Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO'nun faaliyet ve değerlerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'YE, YAPILAN SEÇİMDE UNESCO'YA ÜYE 158 ÜLKE OY VERDİ

Açıklamada, Türkiye'nin bir dönem daha UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin önceki dönemdeki aktif ve başarılı performansının yanı sıra küresel ölçekte eğitim, bilim ve kültürel değerlere yapılan katkıların sonucu olduğuna işaret edildi. Türkiye'ye, yapılan seçimde UNESCO'ya üye 158 ülke oy verdi.

Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda, UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasında yeniden yer aldı. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip olmaya devam etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, seçim sonuçlarını UNESCO'da takip etti.

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye unesco
15 yıl sonra yeni dizi

15 yıl sonra yeni dizi
Dostluk kazandı

Dostluk kazandı
Müzisyen ‘Üç Kuruş'ta

Müzisyen ‘Üç Kuruş'ta
Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!

Temizlik yaparak Instagram'ı hızlandırın!
Allah kimseye yaşatmasın

Allah kimseye yaşatmasın
Google TV'de ücretsiz film bildirimi

Google TV'de ücretsiz film bildirimi
Güzellik sırrı bal!

Güzellik sırrı bal!
40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu
Aşka geldiler

Aşka geldiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER