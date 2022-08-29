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29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:44:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:47:00

Türkiye turizmde hedefi büyüttü... Yıl sonu beklentisi 47 milyon turist

Kaynak: IHA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'da Hizmet İhracatçıları Birliğinin çalıştayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı." diyerek 42 milyon turist hedefini 47 milyon olarak güncellediklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz" dedi.

IHA'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde Hizmet İhracatçıları Birliği çalıştayına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra BİH Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sektör temsilcileri katıldı.

"BU YIL 42 MİLYON TURİST HEDEFİMİZİ 47 MİLYON OLARAK GÜNCELLEDİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sektöre ilişkin önemli görüş alışverişlerinin yapılmış olduğu bu çalıştayı hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmet ihracatçıları ülkemizde A'da Z'ye görevler üstleniyor. Yazılım, bilişim sektöründen yolcu taşımacılığına, müteahhitlik teknik müşavirlik hizmetlerinden eğitim, sağlık alanlarına, yük taşımacılık lojistik hizmetlerinden eğlence kültür hizmetleri başta olmak üzere 10 alt sektörde çok önemli görevler alıyor. Bu alanlara baktığımızda hepsinin aslında stratejik sektör olduğunu da görebiliyoruz ve bu başlıkların birçoğunun da Kültür ve Turizm bakanlığıyla birebir bağlantılı onun için Kültür ve Turizm Bakanı olduğum için aslında ben sizleri mesai arkadaşım olarak görüyorum. Bizler ve sizler hep birlikte ülkemizin hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalmaya devam etmek zorundayız. Ülkemiz, petrol, doğalgaz gibi zenginlikleri çok olan ülke değil anacak onlar gibi önem arz eden ve bizi öne çıkaran iyi eğitilmiş insan kaynağımız var. Hizmet sektörümüz sayesinde de iyi eğitilmiş insan gücümüz oldukça iyi noktada bu da bizim için çok önemli bir mutluluk vesilesi. Ülkemiz, bu yılın ilk 7 ayında 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu önemli başarıda hizmet sektörünün payı oldukça büyük. Bu yıl 42 milyon turist hedefimizi 47 milyon olarak güncelledik. Bu sayı yukarı doğru revize etmeye el birliğiyle devam edeceğiz" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA BİZLERİ ÇOK DAHA İLERİ HEDEFLER BEKLİYOR"

Türkiye'nin turizmle alakalı alt yapısını tamamlandığını aktaran Bakan Ersoy, "Hizmet İhracatçıları Sektörü olarak dinamik, yeni şartlara hızla uyum sağlayan, çağının gereklerini tabip eden bir sektörüz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizleri çok daha ileri hedefler bekliyor, ona göre planlarımızı ve hazırlığımızı yapalım. Hepimize çok büyük işler düşüyor. Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren arkadaşlarıma sesleniyorum; bundan sonrası için önümüz oldukça açık çünkü turizmle ilgili gerekli alt yapı eksikliklerini ülkemiz tamamladı. Dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Dünyanın en çok beğenilen yeni nesil kabul edilen en önemli cruise portuna sahibiz" diye konuştu.

"YENİ HEDEFLERİMİZ İÇİN GEREKLİ YATIRIMLARI YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Antalya hava alanı için yatırımların başladığını söyleyen Ersoy, "Antalya'da yeni havalimanı ihalesi tamamlandı, hızlı bir şekilde bununla ilgili yatırımlar başladı, kapasitesi çok hızlı bir şekilde artırılıyor. Antalya-Alanya otoyol inşaatının ihalesi de başlayacak. Ülke olarak en önemli noktayı, zor olanı okyanusu geçtik, turizmle ilgili gerekli alt yapılarımızı tamamladık. Bundan sonra hızlı bir şekilde yeni hedeflerimize yöneleceğiz. Yeni hedeflerimiz için gerekli yatırımları yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili teşvikleri hükümetimiz açıkladı. Hem teşvikli krediler hem yatırım KDV'sinin hızlı mahsubu ile ilgili kararnameler yayınlandı. Şu andan itibariyle de başvuranlara gerekli teşvik belgeleri veriliyor. İnşallah hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan yatırımları da sektörümüz tamamlayacak. Yatak arzlarıyla ilgili bahsediyorum. Hızlı bir şekilde yükselecek olan turist sayılarını, taleplerini karşılıyor hale geleceğiz. Ben özellikle hizmet ihracatının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada gördüğüm motivasyondan da çok etkilendiğini söylemek istiyorum. En başta çok büyük büyüme hedefleri açıkladınız hem bu sene hem de önümüzdeki seneler için. Buradaki inancın, buradaki motivasyonun diğer sektörlere de örnek olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : Turizm Hedef Büyüme Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm
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