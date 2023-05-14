Türkiye tercihini yaptı! İşte sonuçlar

Türkiye tercihini yaptı! İşte sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

İstanbul kent genelinde saat 19.40 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle;

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan %47.34

Muharrem İnce %0.42

Kemal Kılıçdaroğlu %47.72

Sinan Oğan %4.53

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %49.36

Kemal Kılıçdaroğlu %43.54

Sinan Oğan %6.65

Muharrem İnce %0.45

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %32.55

Muharrem İnce %0.4

Kemal Kılıçdaroğlu %62.09

Sinan Oğan %4.73

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