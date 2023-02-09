Türkiye tek yürek oldu... Deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için 7'den 70'e müthiş bir dayanışma sergiledi. Deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor. 7'den 70'e herkes işin ucundan tuttu. Kimi para kimi battaniye yolladı. Kimi de yardım paketlerini sırtlayıp taşıdı.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Kırıkkale'de imam Ahmet Taş, öğretmen olan 2 kızıyla umreye gitmek için biriktirdikleri 84 bin lirayı depremzedelere gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi görevlilerine teslim etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilen 15 bin ekmek ile kahvaltılık ürünler, deprem bölgesine gönderiliyor.

Bartınlı kadınlar, pazarda satmak için yaptıkları atkı, yün çorap, patik, şapka, battaniye ve eldivenleri, depremzedelere gönderdi. Edirne'de 150 kadın kıyafet dikiyor, Antalyalı kadınlar atkı, bere ve eldiven örüyor.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmayı sürdürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar yardım kampanyasına bugün de yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırılan malzemeler, görevliler ve gönüllülerce tasnif edilerek kamyonlara yüklenip Devlet Malzeme Ofisi'ne getirildi.

Bölgeye gönderilecek yardım kolilerinin burada tırlara yüklenmesine devam ediliyor.

Yoğunluk dolayısıyla Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde de yardım toplanmaya başlandı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti organizasyonunda toplanan 5 bin ekmek, gıda, battaniye ve odunun yüklendiği tır, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

18. Bölge Trabzon Eczacı Odasınca temin edilen 20 bin 260 serum, Malatya Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanlığınca da Adıyaman'a 1 tır çocuk bezi, Hatay'a da 1 tır gıda ulaştırılacak.

RİZE

Rize'de vatandaşlar şehir merkezindeki 6 noktaya yardım ulaştırdı.

Sabah saatlerinden itibaren ellerinde koli ve poşetlerle merkezlere gelenler, yardımları yetkililere teslim etti.

Gönüllüler tarafından paketlenen malzemeler, depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

ORDU

Orduluların da yardım kampanyasına destekleri devam etti.

Vatandaşların merkezlere ulaştırdığı malzemeler paketlendi ve bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara aktarıldı.

Depremzedelere yardım yapan Orhan Usta, "Depremzedelerimize bu zor günlerinde bir nebze de olsun katkıda bulunmak için yardımlarımızı getiriyoruz. Onlar kadar hissedemesek de içimiz yanıyor." dedi.

ARTVİN

Artvin'de yardım kampanyasına vatandaşların desteği sürüyor.

Hayırseverler, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri yardım toplama merkezlerine ulaştırdı.

Depremzedelere gönderilmek üzere görevlilere battaniye teslim eden Hatice Diler, yaşanan acının tarifinin olmadığını söyledi.

Diler, yardım için deprem bölgesine gidemediğini belirterek, "Ben de elimden geldiğince maddi destek göndermeye çalışıyorum. Oradaki kardeşlerimiz enkazdayken, üşürken biz de burada üşüyoruz, ruhen enkazın altındayız. Allah devletimize güç versin." diye konuştu.

Bazı taksiciler de sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayanların yardım kolilerini ücretsiz toplama noktalarına ulaştırdı.

Taksi durağı başkanı Dursun Usta, "Taksici esnafı olarak bir şeyler yapmak istedik. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın kolilerini ücretsiz taşıyoruz. Acımız büyük, uyku uyuyamıyoruz. Bize de bir görev düşerse taksi durağındaki tüm taksileri deprem bölgesine göndeririz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, il merkezindeki fırıncılar da bölgeye 24 bin 800 ekmek gönderdi.

GİRESUN

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinden de deprem bölgelerine yardım gönderildi.

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, selin yaralarının sarılması noktasında deprem bölgesindeki illerde yaşayanlardan ciddi yardımlar sağlandığını söyledi.

Şenlikoğlu, Dereli halkı olarak yapılan katkıları unutmadıklarını belirterek, "Şimdi destek sırası bizde. Deprem bölgelerindeki insanlarımızın yardıma ihtiyacı var. Dereli halkı adeta seferber olmuş durumda. Başta gıda olmak üzere gereksinim duyulan malzemeleri getiriyorlar. Yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

Deprem bölgelerine 4 tır yardım malzemesi sevk ettiklerini, yeni tırların da hazırlandığını anlatan Şenlikoğlu, ilçe halkının AFAD'a bağışta bulunduğunu sözlerine ekledi.

BAYBURT

Bayburt'ta vatandaşlar yardımlarını, toplama noktası olarak belirlenen İtfaiye Müdürlüğüne ulaştırdı.

Paketlenen malzemelerin yüklendiği 6 kamyon, depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de vatandaşlar depremzedelere desteklerini sürdürüyor.

Kentte iki gün boyunca toplanan yardım malzemeleri 86 araçla Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gönderildi.

Ayrıca, afetzedeler için AFAD'a 150 bin lira yardım yapıldı, 50 bin ekmek de bölgeye sevk edildi.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te vatandaşların desteğiyle hazırlanan yardım tırları, deprem bölgesine gönderiliyor.

Sakarya'da, Serdivan Belediyesince düzenlenen kampanyada, iş makinesi, çadır, battaniye, süt, su, powerbank, bebek bezi, kırıcı delici alet, balyoz, demir makası, kürek, kazma ve çeşitli insani yardım malzemeleri toplandı.

Belediye personeli ve vatandaşlar tarafından paketlenen yardımların yüklendiği 8 tır, hayırseverler ve belediye yetkililerinin katılımıyla deprem bölgelerine uğurlandı.

Sakarya İHH ekipleri de kent genelinde toplanan kışlık kıyafet ve gıda yardımları ile Akyazı ilçesinde vatandaşların hazırladığı yakacak odunları bölgeye yolladı.

Akyazı Belediyesi tarafından bir iş makinesi ile vatandaşların desteğiyle toplanan 25 bin ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Kocaali ilçesinde faaliyet gösteren Ustalar Ekmek firması, depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla ekmek üretiminin tamamını deprem bölgesi için ayırdı.

İşletme sahibi Gökay Usta, AA muhabirine, nakdi yardımların yanı sıra 5 bin ekmek üretip deprem bölgesine gönderdiklerini ve destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

KOCAELİ KARAMÜRSEL İLÇESİNDE 4 TIR YOLA ÇIKTI

Kocaeli'de Karamürsel Kaymakamlığı öncülüğünde Karamürsel Belediyesi ve Türk Kızılayın koordinasyonunda toplanan yardımlar paketlendi. Türk Kızılay Karamürsel Şubesi'nden yardımların yüklendiği 4 tır, deprem bölgesine hareket etti.

Karamürsel Belediyesi, hayırseverlerin kullanılmamış yardım malzemelerini fen işleri şantiyesine getirebileceklerini belirterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve 20 personelin, çalışmalara katılmak için Hatay'a yola çıktığını bildirdi.

Öte yandan Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerleri depremzedeler için kolları sıvadı. Gönüllüler, kendi imkanlarıyla depremzedeler için pijama, eşofman takımı, atkı, bere, şal ve battaniye hazırlıyor.

ZONGULDAKLI GENÇLER NAKDİ YARDIM TOPLADI

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gençler aralarında topladıkları para ve yardımları, İlçe Müftülüğüne teslim etti. Ova köyünde yaşayan gençler de topladıkları 10 bin 500 liranın yanı sıra gıda ve giyim malzemelerini İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü'ye verdi.

DÜZCE'DE KÖYLÜLER TIRLARLA YAKACAK ODUN GÖNDERDİ

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde köylüler, deprem bölgelerine gönderilmek üzere yakacak odun topladı. Kışlık odunlarından depremzedelere göndermek isteyen vatandaşlar, traktörleriyle yükleme bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Yığılca ilçesinden 7, Kaynaşlı ilçesinden 3 tır dolusu yakacak odun yola çıktı.

KARABÜK

Karabük'te Eskipazar Kaymakamlığı önderliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve şal üretim çalışmaları sürüyor.

Depremzedeler için Yenice ilçesinde ilk etapta toplanan 10 tır yakacak, 4 kamyon gıda ve 3 kamyon insani yardım olmak üzere 17 araç yola çıktı.

Karabük Üniversitesi yapı işleri, peyzaj ve sivil savunma personelinden oluşan 23 kişilik arama, kurtarma ve destek ekibi de jeneratör, beton kırıcı ve delici gibi ekipmanlarla Karabük Valiliği ve AFAD koordinasyonunda bölgeye hareket etti.

Karabük Müftülüğü ile ilçe müftülüklerinde görev yapan 50 kişiden oluşan yardım ekibi ve Karabük Gençlik merkezlerindeki gönüllülerin katkısıyla toplanan ihtiyaç malzemeleri depremzedelere yollandı.

Safranbolu Belediyesi, dikiş kursu kursiyerlerinin imkanlarıyla aldıkları kışlık kumaştan deprem bölgesine gönderilmek üzere eşofman takımı dikimine başlandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü de deprem bölgesine 5 doktor, 37 sağlık personeli, 7 ambulans, 4 UMKE aracı ve 1 tır tıbbi malzeme sevk etti.

BOLU

Bolu'da AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen yardım çalışmaları sürüyor.

Vatandaşlar ayni yardımlarını AFAD'ın Civril Mahallesi'ndeki deposuna, 17 Temmuz Spor Salonu ve Bolu Valiliği önündeki yardım çadırına bırakıyor.

Daha sonra bir araya getirilen malzemeler, gönüllü vatandaşlar tarafından kullanım yerleri ve türlerine göre ayrıldıktan sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem bölgesinde kan ihtiyacı için Türk Kızılay tarafından İstanbul'un farklı noktalarında kurulan merkezlere gelenler, kan vermeye devam ediyor.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, oluşabilecek ilave ihtiyaç için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından İstanbul'da kurulan bağış noktalarına giden vatandaşlar, kan veriyor.

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Erzurum, Kars ve Ardahan'dan yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

EDİRNE

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında kent sakinleri, yardım malzemelerini Mimar Sinan Spor Salonu'na getiriyor.

Vali yardımcıları, kurum müdürleri, kurumların çalışanları ve vatandaşlar kolileri tırlara yüklüyor.

Yardım çalışmasına katılan Zülbiye Özer, AA muhabirine, tüm Türkiye'nin yaraları sarmak için el birliğiyle çalıştığını belirterek, "Keşke daha fazlası gelse elimizden. Ama unutmasınlar ki Edirne'de bir evleri ve bir aileleri var, her zaman kapımız açık, her zaman yanlarındayız." dedi.

Gamze Duran da genç yaşlı herkesin yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Herkesin bu çorbada tuzu olması, vatandaşlarımıza katkıda bulunmamız çok güzel bir şey. Gece gündüz buradayız. Vardiyalı olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Canan Üstev, yardım malzemelerini üzülerek hazırladığını dile getirdi.

Tırlara yüklenen yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde 1000 elektrikli soba, kışlık kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Edirne Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası da devam ediyor.

Vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına yardım malzemeleri getiriyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları sürüyor.

Kentte Gençlik Merkezi ile zabıta müdürlüğünde toplanan yardım malzemeleri tırlar ile deprem bölgesine gönderiliyor.

Kent sakinlerinden Ahmet Aktoprak, AA muhabirine, deprem bölgesindeki insanların zor durumda olduğunu ifade ederek, "Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Onların hissettiği acıyı, soğuğu, ızdırabı biz de burada hissediyoruz." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü üyesi Furkan Altunkaynak ise kendisinin de Gölcük depremini yaşadığını belirterek, depremzedelerin neler hissettiğini anladığını ifade etti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri, İsmet İnönü Spor Salonu'na getirildi.

Vatandaşlarca getirilen yardımlar, görevli personel tarafından tasnif edilip paketlendi.

Tekirdağ Valiliğince 65 tıra yüklenen yardımların deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

İZMİR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu iller için İzmir'den bölgeye uzman personel ve iş makinesi gönderilmeye devam ederken, toplanan yardım miktarı da hızla artıyor.