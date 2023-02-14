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14 Şubat 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 12:00:00

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, yarın depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yarın yapacakları ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

Etiketler : türkiye tek yürek kampanya deprem kahramanmaraş depremzede

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