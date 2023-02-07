24 TV ekranında AFAD'a bağış için karekod uygulaması
Türkiye tek yürek... 24 TV ekranındaki karekodu taratıp depremzedelere 20 TL bağışta bulunabilirsiniz
24 TV; depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeden canlı bağlantılarla kesintisiz canlı yayınına devam ediyor. TürkMedya mecralarından 360, tv4, Alem FM ve Lig Radyo da 24 TV ile ortak yayında.
24 TV; AFAD'ın uyarıları doğrultusunda yardımların bir merkezde toplanması ve koordinasyon için önemli bir adım atarak Türk televizyonlarında bir ilke imza attı. AFAD'ın sms kampanyasına yönlendiren karekod, 24 TV ekranına sabitlendi. 24 TV ekranındaki karekodu taratarak depremzedelere 20 TL bağışta bulunabilirsiniz.
NASIL YAPABİLİRİM?
"DEPREMZEDELERE YARDIM ETMEK İSTİYORSANIZ;
CEP TELEFONUNUZUN KAMERASINI AÇARAK EKRANDAKİ KAREKODU TARATIN.
SMS GÖNDER TUŞUNA BASIN.
DEPREMZEDELERE 20 TL GÖNDERDİNİZ."
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