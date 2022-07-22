Türkiye tahıl krizini çözdü

İletişim Başkanlığı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninin Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada "İmza töreni, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla gerçekleşecek" dedi. İmza töreni bugün 16.30'da yapılacak. Savaş, nedeniyle Ukrayna'nın 20 milyon ton tahılı Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kalmıştı. Beyaz Saray, imza törenine ilişkin, "Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da" açıklamasını yaptı.