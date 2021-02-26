  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4189
  • Euro
    8,9810
  • Altın
    412,3980
İstanbul
0 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necmettin Erbakan vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde anıldı
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından...
ABD'den Kaşıkçı raporu: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
Başkan Erdoğan: Rezervasyonda patlama yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakanlıktan 'vergi ve borç yapılandırma' genelgesi
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
AB'den dikkat çeken 'Trump' tavsiyesi
İnsanlık tarihinde kara leke: Hocalı katliamı
Başkan Erdoğan'dan flaş Ermenistan açıklaması: Karşıyız
PKK'nın Gara'daki caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı' paylaşımı
Türkiye, Yeni İpek Yolu'nda üretim, ihracat, lojistik ve yönetim merkezi olarak öne çıkıyor
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum
Bakan Pakdemirli duyurdu... Bugün başlıyor
Zoom'a alt yazı geliyor
Büyükada'da bir gün
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı
Özçivit Ailesi'nin renk uyumu
Çeyiz sandığından kuzulara yuva
Hastalanan köpeğini sırtında taşıdı
26 Şubat 2021 Cuma 22:46:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 22:46:00

Türkiye, Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından memnun

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin defnedilmesine ilişkin alınan karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sri Lanka'nın özel jeolojik koşulları nedeniyle Kovid-19'dan yaşamını yitiren herkesin cenazesinin yakılarak defni uygulamasının değiştirilmesi yönünde ülkedeki Müslümanların beklentilerinin bulunduğunu hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Esasen böyle bir uygulamaya sağlık bakımından gerek olmadığı yönünde ilgili Sri Lanka makamları da görüş bildirmişti. Alınan yeni kararla, Sri Lanka halkının tüm fertlerinin mensup oldukları dini inançlara uygun usullerle cenazelerinin defnine tekrar imkan tanınmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırılmıştı.

Etiketler : Türkiye Sri Lanka KOVİD
Tatil arkadaşı annesi

Tatil arkadaşı annesi
Boş yaşıyoruz

Boş yaşıyoruz
Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu

Meşhur olmanın yolu soframızdan geçiyordu
Serpil Barlas'a veda!

Serpil Barlas'a veda!
Sanal alem detoksu bitti

Sanal alem detoksu bitti
Karavandan zirveye

Karavandan zirveye
Oksijen cihazına bağlandı

Oksijen cihazına bağlandı
Ortak dertleri anlattım

Ortak dertleri anlattım
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı çifti 2. kez evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER