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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:08:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:08:00

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler, Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Geceyi Çukurca'da geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.

Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.

Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

Etiketler : Abulkadir Güler Bican Kapılay Hüseyin Cankaya Onur Doğan
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