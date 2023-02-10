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10 Şubat 2023 Cuma 08:09:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 08:09:00

Türkiye seferber oldu: Deprem bölgesine dört koldan yardım

Kaynak: Sabah

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Türkiye yüzyılın en büyük felaketini yaşadı. 10 ili vuran depremde kaybettiğimiz canlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Büyük yıkım yaşanan Hatay'da enkazlarda arama kurtarma mücadelesi sürerken kentin yaraları da sarıyor. Sahra hastanesiyle sağlık, çadırkentlerle barınma, mobil mutfaklarla da yiyecek sorunu çözüldü.

Asrın felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay için tüm Türkiye seferber oldu. Devlet, bütün kurumlarıyla bölgeye koştu. Bölgede enkaz arama çalışmaları devam ediyor. Enkazlardan gelen her ses bir umut oluyor. Depremin 48'inci saati dolmadan şehirde sahra hastanesi kuruldu. İlk müdahalesi burada yapılan vatandaşlar daha sonra helikopter ve uçaklarla Adana başta olmak üzere çevre illere sevk ediliyor. Depremde vefat eden ve kimliği belirlenen vatandaşlar ise sahra hastanesinin bahçesinde bekletiliyor.

Vefat eden yakınlarını bulmak isteyenler bu alana gelip teşhis ediyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan sahra hastanesinde göçük altından çıkarılan yaralıların tedavisi son hızla devam ediyor. Aynı zamanda ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar kurulan çadırlardan gerekli ilaçları temin edebiliyorlar. Hatay'da ayrıca Libyalı ekiplerin kurduğu bir sahra hastanesinde ise şimdiye kadar doktorların 37 ameliyat ile 2 sezaryen gerçekleştirdiği öğrenildi.

STADYUMDA ÇADIR

Sabah'ın haberine göre, Bölgenin yaralarının sarılması adına yardım kampanyaları çığ gibi büyüdü. Devlet-millet el ele vererek depremin yaralarını sarmaya başladı. AFAD mağdurlar için Yeni Hatay Stadyumu'nun otoparkında 300'ü aşkın çadır kurdu. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi tahliye için görevlendirildi. Depremzedelerin bir kısmı, kışlaların güvenli noktalarında ağırlanıyor.

SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

Kızılay ise mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Sabah saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek servisi verilmeye başlandı. Vatandaşların yemek ihtiyacı da karşılandı. Türk Kızılay, depremzedeler için gün boyunca sıcak yemek dağıtımına başladı. Sabahın erken saatlerinde pişirilen sulu yemekler, gün içerisinde paylaştırılıyor. Öte yandan İskenderun'da sahilden 200 metre kadar içeri giren deniz suyu geri çekildi.

Etiketler : Kızılay AFAD DEPREM

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