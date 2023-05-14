Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için sandıklara akın etti. Tarihin en çok katılım sağlanan seçimlerinden biri olurken sandıkların kapanmasıyla birlikte oy oranları gelmeye başladı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde saat 21:45 itibariyle sandıkların yüzde 75,79'u açıldı. İşte 3 büyük ilde oy oranları...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan %46.82

Muharrem İnce %0.36

Kemal Kılıçdaroğlu %48.30

Sinan Oğan %4.52

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %47.11

Kemal Kılıçdaroğlu %46.07

Sinan Oğan %6.43

Muharrem İnce %0.38

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan %32.26

Muharrem İnce %0.57

Kemal Kılıçdaroğlu %62.35

Sinan Oğan %4.83