İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı?

11 Nisan güncel hava durumu raporuna göre önümüzdeki 3 gün için yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji raporuna göre pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek olan yağmur, gece saatleriyle birlikte karla karışık yağmura dönüşecek. Peki hangi illerde kar yağacak? İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

NİSAN AYINDA KAR UYARISI

Meteoroloji'nin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre bugün etkili olan yağışlar yarın da devam edecek. Çarşamba günü ise yağışların batı bölgeden doğuya kayması bekleniyor. Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Artvin hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.