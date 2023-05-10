Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı

Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı

MSB'den yapılan açıklamaya göre, tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı.