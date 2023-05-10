Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin katılımıyla, İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı toplantı bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet yer aldı.
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