Terör yuvaları mühürlenecek

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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 07:54:00

Türkiye operasyona başladı! Abdullah Ağar kritik detayı paylaştı

Kaynak: TRT Haber

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu başlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyona ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, "4 temel kamp alanı arasında kalan Zap bölgesi mühürlenecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyona ilişkin detayları yayınında anlattı.

OPERASYONUN MERKEZİ ZAP BÖLGESİ

Operasyon'un temel merkezinin Zap bölgesi olduğunu belirten Ağar, Pençe Kilit Operasyonu ile Avaşin-Basyan ve Metina bölgesindeki kamp alanlarının mühürleneceğini söyledi.

Bölgede teröristlerin bulunduğu ve bulunması muhtemel alanların büyük ateş baskısı altında olduğunu anlatan Ağar, harekatın gündüz saatlerinde başladığını, akşam saatlerinde topçu ve fırtına ateşleriyle birlikte karada yoğunlaştığını sonrasında da Hava Kuvvetleri ve SİHA'ların harekete geçmesiyle devam ettiğini anlattı.

Ağar, vurulan bölgelere komandoların ve özel kuvvetlerin de sızmasıyla beraber kara harekatının resmen başladığını belirtti.

OPERASYON YEREL YÖNETİM UNSURLARININ İŞ BİRLİĞİNDE İLERLİYOR

Terör örgütü PKK için büyük önem taşıyan Zap bölgesini merkeze alan harekatın, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünü anlatan Ağar, bu durumun teröristler için önemli bir darbe olduğunu vurguladı.

Ağar, 2016'dan bu yana sürdürülen operasyonları tamamlayıcı nitelikte olan bu harekatla, 375 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 40 kilometre derinlikteki sınır bölgesinin terör unsurlarından tamamen temizlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

"TSK DIŞINDA KİMSE BÖLGEYE GİRMEYE CESARET EDEMEDİ"

Bölgede 1980'den beri faaliyet gösteren PKK'nın bölge hakimiyetinin çok yüksek olduğunu ve önceki operasyonlarda tek mağaradan 240 AK-47 çıkabildiğini hatırlatan Ağar, TSK dışında kimsenin bölgeye girmeye cesaret edemediğini belirtti.

Abdullah Ağar harekatta İHA, SİHA, ATAK helikopterleri, komuta kontrol uçakları, tanker uçakları ve uydular gibi elektronik harp unsurlarından da fazlaca faydalanıldığını dile getirdi.

AMAÇ TÜRKİYE'YE YAKIN ALANLARDA GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK

Temel amacın Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanların teröristlerden kalıcı olarak temizlenmesi ve bölge istikrarının sağlanması olduğunu ifade eden Ağar, oluşturulacak güvenli atmosferin bölgedeki travmayı ortadan kaldıracağını söyledi.

Operasyonun PKK'nın güç, etki ve propoganda ürettiği, etki ajanlığı yaptığı bölgeyi hedef aldığını belirten Ağar, PKK'nın bu güçlerinin elinden alınacağını aktardı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tsk Operasyonun PKK'
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