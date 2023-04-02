Dışişleri Bakanlığından ABD'ye kınama

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02 Nisan 2023 Pazar 14:32:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 14:32:00

Türkiye, New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin geçen ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"ABD, 2022 yılında GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedildi.

ABD'den bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen söz konusu politikasını gözden geçirmesi ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması talep edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ana vatan ve garantör Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türkü'ne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı new jersey eyaleti milli muhafızları güney kıbrıs rum yönetimi anlaşma kınama

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