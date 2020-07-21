Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunan komutan Atina'ya döndü

SİSMİK Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

NAVTEX İLAN EDİLDİ

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü. Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı.

Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü.

Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.