Yalanı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz basınında yer alan bazı haberleri teyit etmeden "Türkiye mülteci merkezi olacak" sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan kaynaklar üzerinden söylemiş olduğu sözler bakanlık tarafından yalanlandı.

Türkiye Dışişleri tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında Kılıçdaroğlu, yalanının ortaya çıkmasıyla birlikte bakanlığı hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ASIRLIK PARTİYİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUM ÜZÜCÜ"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü..."

OLAY

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan ve Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulacağını iddia eden haberleri yalandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

"Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir"