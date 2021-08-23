VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”
Türkiye otizm farkındalık karnesi yenilendi!
ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek
İETT yine şaşırtmadı
Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü
Taliban'ın kritik kararlarına bu 6 isim yön verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı
FETÖ'cülerden yakalanmamak için akılalmaz yöntem
Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi
Türksat 5A'ya yurt dışı yolu gözüktü
Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi
İHA ordusu geliyor
Kripto para piyasalarında son durum ne?
Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!
"Ankara" karargahında yoğun mesai
Türkiye'den şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin yeni yol haritasını ele alacağız
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Her yerde ve her zaman hazırız
ASELSAN üretti: Afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Rusya sinyali verdi: S-400 verebiliriz
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28:00

Yalanı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye mülteci merkezi olacak" sözlerini yalanlamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bakanlığı hedef aldı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz basınında yer alan bazı haberleri teyit etmeden "Türkiye mülteci merkezi olacak" sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu'nun resmi olmayan kaynaklar üzerinden söylemiş olduğu sözler bakanlık tarafından yalanlandı.

Türkiye Dışişleri tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında Kılıçdaroğlu, yalanının ortaya çıkmasıyla birlikte bakanlığı hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ASIRLIK PARTİYİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUM ÜZÜCÜ"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere Savunma Bakanı'nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu'nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü..."

OLAY

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında yer alan ve Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulacağını iddia eden haberleri yalandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

"Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir"

Etiketler : CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Varank ingiltere Savunma Bakanı
'El Kızı'na dahil oldu

'El Kızı'na dahil oldu
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Messi hayranı çıktı

Messi hayranı çıktı
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER