Türkiye, Mali'deki terör saldırısını kınadı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini taşıyan araca yönelik saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA konvoyuna dün düzenlenen terör saldırısında 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
7 BM ASKERİ ÖLMÜŞTÜ
MINUSMA'dan yapılan açıklamada, Misyon'a ait lojistik konvoyun, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Douentza ile Severe arasında mayına çarptığı, olayda ilk belirlemelere göre 7 BM askerinin öldüğü ve 3 askerin ağır yaralandığı kaydedilmişti.
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