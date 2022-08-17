VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye-Malezya heyetler arası görüşmeleri yapıldı
Başkan Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere "Seyahatsever" müjdesi
Bakan Kurum: Bu proje ile fiyatlar ve kiralar düşüşe geçecek
İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Çin'in tatbikatlarının Tokyo-Pekin ilişkilerini bozmasından endişe ediliyor
Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı
Guardian: Faiz oranlarını yükseltmek, durumu kötüleştirir
Ankara Valisi Vasip Şahin'in acı günü
Borsa İstanbul günü rekorla kapattı... 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden manidar etkinlik... 'Ormanda SU Arayan Kadın' temalı dans
İngiltere'de enflasyon yüzde 10'u aştı
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde... KYK yurtlarında konaklama süresi uzatıldı
İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Enerji krizindeki Batı'dan Afrika'ya peş peşe ziyaret
"(Yap-işlet-devret projeleri) Bu teknik konuları siyasete alet etmek isteyenler rakamları çarpıtıyor"
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 3 pilot ilde başlıyor
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:06:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:08:00

Türkiye-Malezya heyetler arası görüşmeleri yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

JW Marriot Otel'de yapılan iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisi Dış İlişkiler Başdanışmanı Halil Afşarata, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, TPOA Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile Malezya Maliye Bakanı Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato' Sri Amran Bin Muhammed Zin ve Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal hazır bulundu.

Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sultan Abdullah Şah arasında dün yapılan baş başa görüşmede gündeme gelen konular detaylandırıldı.

Ele alınan konular arasında, İslami finans, helal ürünlerin ticareti, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ticaretinde iş birliği, TPAO ile Petronas arasında petrol arama ve sondaj alanında iş birliği yer aldı.

Ayrıca iki ülke arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına karar verildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcılığı
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Ben sadece eleştirimi yaptım

Ben sadece eleştirimi yaptım
Doğa için buluştular

Doğa için buluştular
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Senaryo yazıyor

Senaryo yazıyor
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes