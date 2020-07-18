Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nehyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun ele alındığı görüşmede, Libya ve diğer sıcak bölgelerdeki meselelerin kapsamlı siyasi çözümünün sağlanması ve çatışmaların hızlı şekilde durdurulması yönünde ortak görüş paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİREN LİBYA HAMLESİ



Rusya, BAE ve Mısır'ın arka çıktığı darbeci Halife Hafter'e karşılık Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermesi Libya'daki dengeleri değiştirmişti.