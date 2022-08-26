VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terk edildiği söylenen 'kehanet merkezi' aslında uzun yıllar işlevini korumuş
Türk Telekom Prime'lılara kat kat ayrıcalıklar
ASELSAN'dan 671,5 milyon lira ve 35,3 milyon dolarlık sözleşme
Suriye'ye olası operasyon ne zaman?
Hollanda'da demir yolu çalışanlarının yaptığı grev hayatı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de 115 bin posta hizmetleri çalışanı greve gitti
Türkiye, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesinden mutluluk duyduğunu bildirdi
Terör örgütü PKK, içindeki çözülmeyi infazlarla önlemeye çalışıyor
Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı
Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı
Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor
Macron ikili ilişkileri onarma ve bölgesel konular için Cezayir'e gidiyor
Uluslararası Türk Akademisi, İlteriş Kutluğ Kağan Yazıtı'nın ön okumasını açıkladı
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılında “İzmir Airshow” Gökyüzüne Damgasını Vuracak
"Gözünün yaşına bakmayız"
WhatsApp'ta yenilik: Grup konuşmalarına profil fotoğrafları geliyor
Trabzon'un şoför Nebahati
Anne evine döndü
İkinci sezona onay
Setlere dönme hazırlığı
Yeni dizi yeni imaj
Hayatı film oluyor
Aşk mutluluk vermeli
Babamla tanışmıyorum
26 Ağustos 2022 Cuma 13:20:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 13:20:00

Türkiye, Laçın şehrinin Azerbaycan'a iadesinden mutluluk duyduğunu bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden dolayı mutluluk duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin "9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan'a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz." denildi.

    "Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

    Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri

    2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

    10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

    Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

    Etiketler : Laçın şehri ile Zabuh Azerbaycan Güney Kafkasya
    'Derin'li geceler

    'Derin'li geceler
    Kızının çektiği ilk fotoğraf

    Kızının çektiği ilk fotoğraf
    Her yerde el ele

    Her yerde el ele
    İzledikçe sinir oluyorum

    İzledikçe sinir oluyorum
    Mavi boncuk Begüm

    Mavi boncuk Begüm
    Küslük bitti

    Küslük bitti
    Her şey yolunda

    Her şey yolunda
    1 senelik evlilik bitti

    1 senelik evlilik bitti
    Masalsı kutlama

    Masalsı kutlama

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX
    <<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes