VOA Türkçe’ye konuşan Fransa Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion, D. Akdeniz’de Yunanistan’ın Türkiye ile suni gerilimi artırma politikasına Fransa’nın katılarak Avrupa’da tepki çektiğini belirtti. Billion, Fransa’nın Atina’ya savaş uçağı satarak ve bölgeye uçak gemisi göndererek de yangına körükle gittiğini ancak yanlış yaptığını anladığını söyledi. Akşam'ın haberine göre, NATO’nun yaptığı ancak Atina’nın yalanladığı uzlaşma açıklamasının Macron’un dış politikasının yeniden bir reddi anlamına geldiğini söyleyen Didier, “Courbet gemisine Türk donanmasından gelen saldırı iddiası da kabul görmemişti. Bu yeni açıklama da, bir kez daha ‘Fransa, Doğu Akdeniz politikasında azınlıkta kaldı’ anlamına geliyor. Sanırım Macron da, Fransız diplomasisi de bunun farkına vardı” dedi.

ONU ANLAMAK GÜÇ

Didieri “Türkler yalnızca bu dilden anlar” açıklamasına ne diyorsunuz?” sorusuna “Macron arkasındaki politik amaçları bile açıklamadan Türkiye’ye diş göstermeye çalışıyor ama bu Türklere sökmez. Macron’un Türkiye’ye bu kadar karşı bir politika yürütmesinin gerçek nedenlerini anlamak çok güç, Jeopolitik gerekçelerin yanı sıra iç politikaya ve Müslüman bir ülkeyi hedef alarak Fransa’da yükselen aşırı sağ oylara oynuyor olabilir” yanıtını verdi. Didier son olarak Macron’un Lübnan’da da öğrencilerini azarlayan öğretmen görüntüsü verdiğini, amacı iyi olsa da yanlış izlenimler bıraktığını belirtti.

TÜRKİYE KARŞITI 5 GİRİŞİMİ DE TUTMADI

1- Libya’da gayrımeşru çete generali Hafter’i destekledi; ancak Hafter Türkiye’nin resmi anlaşmayla desteklediği BM tarafından kabul edilen meşru Libya hükümetine yenildi.

2- Almanya ve İtalya liderleri ile Libya’ya ambargoyu delme konusunda Türkiye’yi suçlayan bir karar almaya çalıştı; ancak zirveden ‘isimsiz’ bir ambargoya uyum çağrısı çıktı.

3- Fransız gemileri, Akdeniz’de Türk donanmasını taciz etti. Fransa, ‘Türkler bizi taciz etti’ diye NATO’ya şikayet etti; ancak ikna edemedi.

4- Ege’de Yunanistan’ın 12 mil iddiasını destekleyerek Atina’yı Akdeniz’deki araştırma gemisini tacize kışkırttı. Ancak Yunan gemileri ve uçakları TSK tarafından püskürtüldü.

5- Lübnan ziyaretinde “Biz gelmezsek Türkiye gelir” dedi; Bağdat ziyaretinde Irak ve IKBY’yi “Türkiye iç işlerinize karışıyor” diye kışkırtmaya çalıştı, sonuç alamadı.

MANİPÜLASYON İÇİN KORSİKA’YI SEÇTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aralarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu’nda Türkiye konusunu gündeme getireceği ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliği ele alacağı kaydedildi. Yarın Fransa’nın Korsika Adası’nda düzenlenecek olan Forum’a üye ülkeler olan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın katılacağı ve söz konusu toplantıdaki ana gündem maddesinin “Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği” açıklandı.

NATO’DA TEKNİK GÖRÜŞMELER YARIN

Dün NATO karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantı yarına ertelendi. Toplantıda ‘Ayrıştırma Usülleri’ görüşülecek. NATO geçen hafta görüşmeleri iki tarafın da kabul ettiğini bildirmiş, ancak Atina bunu yalanlamıştı.