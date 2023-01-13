Türkiye, İsveç'ten PKK rezaleti ile ilgili delilleri istedi
Kaynak: TRT Haber
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç'teki PKK rezaleti ile ilgili faillerin tespit edilmesi ve delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebini İsveç adli makamlarına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."
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