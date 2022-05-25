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Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri görüştü
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25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:51:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 18:55:00

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri görüştü

Kaynak: AA

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Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

SÖZCÜ KALIN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelere ilişkin saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi finlandiya isveç NATO türkiye
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