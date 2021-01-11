  • BIST
    1536.19
  • Dolar
    7,4832
  • Euro
    9,0998
  • Altın
    443,9810
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ duyurdu: Mutasyona uğramış farklı bir koronavirüs türü tespit edildi
Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başlıyor
'Trump görevden alınsın' baskısı artıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Çekmeköy 5. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu
Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 981'e yükseldi
Başkan Erdoğan: Büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz
THY yolcuları uyardı: Ventilli maske takmayın
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 560 bin lira ceza uygulandı
İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti
Pandemi öğrencileri de öğretmenleri de durduramadı
Can Ataklı'dan skandal ifadeler
WhatsApp ve Facebook'a soruşturma
Dev yatırım hamlesi!
WhatsApp'tan yeni açıklama!
SSB Başkanı Demir: TİHA'da ilk teslimat bu yıl yapılacak
Mutasyonlu virüs hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanlığını kazanan Caparov'dan Türkiye açıklaması: Daha güçlü olacak
İstanbul'a kar geliyor
Canlı yayında açıkladı! Erken seçim olacak mı?
Trump'ı göndermekte kararlılar! 24 saat süre verilecek
Yunan bakandan çarpıcı sözler: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor
İran'dan dünyayı şaşırtan istek: Resmen yasaklanmasını talep ettiler
Evsizlerin yardım meleği
Masal terapisiyle 'şifa' dağıtıyor
11 Ocak 2021 Pazartesi 22:57:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 22:57:00

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler başlıyor

ABONE OL

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Etiketler : Türkiye Yunanistan Ege sorunları
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film

Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı

İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu

Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular

Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'

‘Hepimizin işleri kötü gidiyor'
Balık adamlar aynı karede

Balık adamlar aynı karede
"Arkadaş olarak ayrıldık"

"Arkadaş olarak ayrıldık"
Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu

Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu

Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER