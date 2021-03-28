"Türkiye ile uzun süre savaşacak bir güce sahip değiliz"

"Türkiye ile uzun süre savaşacak bir güce sahip değiliz"

Yunan basınında Türkiye ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme alındı.



"TÜRKİYE İLE UZUN SÜRE SAVAŞACAK BİR GÜCE SAHİP DEĞİLİZ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dışlanmaması gerektiği belirtilen yazıda "Türkiye ile tek başına ya da tecrit altında her karşılaştığımızda yenildik. 1897'de, 1922'de, 1974'te. İtalyanlarla hem Bulgarlarla hem de Arnavutlarla komşuyuz. Farklılıklarımız olabilir, onlarla savaşmış olabiliriz, ancak Türkiye ile uzun süre savaşacak bir güce sahip değiliz" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

Son on yıl içinde Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğine dikkat çekilen analiz yazısında Avrupa Birliği, ABD, Mısır, Fransa ve Suudi Arabistan'a çağrı yapıldı. Yazıda, "Türkiye'nin bölgesel egemenlik talebi yenilgiye uğratılırsa işbirliğinin operasyonel bir temele girmesi mümkün olacaktır" denildi.

Star.com.tr