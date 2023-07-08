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Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği
08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:15:00

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği

Kaynak: AA

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Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.

Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, mutabakat zaptıyla iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ve motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Etiketler : türkiye ukrayna işbirliği
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