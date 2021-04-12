Türkiye ile Libya arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Libya arasında anlaşmalar imzalandı

baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.