12 Nisan 2021 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 20:21:00
Türkiye ile Libya arasında anlaşmalar imzalandı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
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