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20 Şubat 2022 Pazar 22:33:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 22:33:00

Türkiye ile Kongo arasında 7 anlaşma imzalandı

Kaynak: AA / Star

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, imzalanan anlaşmaların ardından açıklamalarda bulundu.

"KALKINMA ÇABALARI KONGO DEMOKRASİ CUMHURİYETİ'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Kongo Demokrasi Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. TİKA mesleki eğitimden sağlığa, idari ve sosyal altyapıya destekten okul yenilemesine kadar çeşitli projeler yürütüyor. Kalkınma çabaları Kongo Demokrasi Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin, KDC'ye terörle mücadele kapsamında eğitim ve tecrübe paylaşımında bulunacağını kaydeden Tshisekedi, bunları sağlık, altyapı, ulaşım ve gelecek vadeden diğer sektörlerdeki iş birliğinin takip edeceğini söyledi.

"Öncelikli alan güvenlik alanı, silahlı grupların yanı sıra terör gruplarıyla da mücadelede kapasitesinin artırılması." oldu diyen Tshisekedi, Türk yatırımcıların KDC'de yapacakları yatırımların Türkiye için önemli olduğunun ve ülkesindeki insanların bu yatırımlardan istifade edeceğinin altını çizdi.

Etiketler : Türkiye başkan erdoğan anlaşma
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