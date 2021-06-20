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20 Haziran 2021 Pazar 22:16:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 22:16:00

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular video konferans yöntemiyle görüşülecek

Kaynak: AA

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Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin, yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında video konferans yöntemiyle ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İspanya arasındaki ikili konular ve AB istişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istişareler sırasında, "Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve" hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınmasının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Etiketler : türkiye ispanya avrupa birliği dışişleri bakanlığı
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