Türkiye ile Endonezya'dan askeri işbirliği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, "Askeri İşbirliği Uygulama Planı"nı imzaladı.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Subianto, tören mangasını selamlamasının ardından şeref defterini imzaladı.

Bakanlar Akar ile Subianto önce baş başa daha sonra heyetler arası görüştü.

Görüşmelerin ardından Akar ile Subianto tarafından iki ülke arasında "Askeri İşbirliği Uygulama Planı" imzalandı.

Akar, Subianto'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasındaki uzun mesafeye rağmen tarihi geçmişimiz, aramızdaki bağlar, bu mesafeyi yakınlaştırıyor. Ülkelerimiz arasında mevcut olan askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayiindeki işbirliği potansiyelini artırmamız önemli. Bugün imzaladığımız Askeri İşbirliği Uygulama Planı'nın hem bölgelerimizin hem de dünyanın barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

"İKİ ÜLKE ARASINDA TARİHİ BİR GEÇMİŞ, DUYGUSAL BİR BAĞ VAR"

Konuk Bakan Subianto da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.

"Askeri İşbirliği Uygulama Planı"nın tarihi önemine vurgu yapan Subianto, belgenin iki ülkenin stratejik ortaklığının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Endonezya ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve stratejik ortaklıktan duyduğu mutluluğu dile getiren Subianto, "İki ülke arasında tarihi bir geçmiş, duygusal bir bağ var. İşbirliğimizin gelişmesi dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda, ülkelerimiz ve silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini ifade eden uygulama planı en kısa sürede somut adımlarla hayata geçirilecek." diye konuştu.