Türkiye ile Cezayir spor alanında iş birliği anlaşması imzaladı

Başkent Cezayir'de düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen anlaşmalara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg imza attı.

Törende konuşan Kasapoğlu, son dönemde ciddi ilerlemeler kaydeden Türkiye-Cezayir ilişkilerinde gençlik ve spor alanlarında da mesafeler katedileceğini söyledi.

Cezayirli mevkidaşına ve Cezayir halkına gösterdikleri sıcak karşılama dolayısıyla teşekkürlerini ileten Kasapoğlu, "Türkiye-Cezayir iki dost ülke, asırlara sahip bir hukuku var, ortak kültürü var, ortak değerler var ve bu bağlar, bu birliktelik, bu kardeşlik ruhu, biliyoruz, inanıyoruz ve onun için gayret gösteriyoruz ki güçlenerek, büyüyerek devam edecek" şeklinde konuştu.

"CEZAYİR MİLLETİNİN CESARETİYLE GURUR DUYDUM"

Bu yıl Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'na değinen Kasapoğlu, açılışı 25 Haziran'da Oran kentinde yapılan oyunların organizasyon bağlamında kusursuz olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, Cezayirli yetkililer ve Cezayir halkını Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5'inci İslam Dayanışma Oyunları'na davet etti.

Cezayir'in 60'ncı bağımsızlık yıl dönümüyle ilgili gösterilere de katıldığını söyleyen Kasapoğlu, "Cezayir milletinin o gücüyle, cesaretiyle gurur duydum" sözlerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK GENÇLİK VE SPOR ALANLARINA DA TAŞINDI

İmza töreninde konuşan Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Sebgeg de Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı'nı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sebgeg, Türkiye ile Cezayir arasında birçok alanda stratejik ortaklığın bulunduğunu belirterek, bunu gençlik ve spor alanlarına da taşıdıklarını dile getirdi.

Cezayirli Bakan ayrıca 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda başarılı sonuçlar alan Türk sporcuları da tebrik etti.