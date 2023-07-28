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28 Temmuz 2023 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 17:34:00

Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.

Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Emine Erdoğan'ın Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yapılan pek çok önemli projeyi gündeme getirmesi, BAE makamlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı."

Etiketler : türkiye birleşik arap emirlikleri aile birliği aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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