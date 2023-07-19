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Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma!
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19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:30:00

Türkiye ile BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma!

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."

Etiketler : Türkiye BAE Anlşama 50.7 milyar dolar
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