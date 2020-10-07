Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji işbirliği

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07 Ekim 2020 Çarşamba 15:59:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 15:59:00

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni işbirliği: Ortak arama yapabilecek

Kaynak: DHA

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TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliği yapılacak, iki ülke bu alanlarda ortak arama yapabilecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Kılıç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda yaşanan gelişmelere değinerek, TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın koşulsuz olarak yanında olduğunu, bu noktada her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin de Kılıç, "Türkiye'nin haklı olan mücadelesinde hiçbir zaman geri adım atmayacağını zaten her platformda dile getiriyoruz. Dün Genel Kurul çalışmalarında da iki tezkere kabul edildi. Tezkerelerin müzakeresinde gördük ki TBMM'de de Türkiye'nin çıkarları konusunda, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasında hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur" dedi.

Komisyon Başkanı Kılıç’ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıda; çeşitli ülkelerle Türkiye arasında bazı uluslararası anlaşmalara dair kanun teklifleri görüşülerek kabul edildi. Komisyonda 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' de görüşülerek kabul edildi. Teklife göre; Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında ortak işbirliğinin yanı sıra, iki ülke birlikte enerji ve maden araması yapabilecek.

Öte yandan komisyonda; 'Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', 'Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ile 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

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