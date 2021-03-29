  • BIST
    1395.12
  • Dolar
    8,1675
  • Euro
    9,6269
  • Altın
    453,2540
İstanbul
2 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem
HDP kapatılacak mı? Kritik tarih 31 Mart
Süveyş'teki taşın altından İsrail çıktı
Prof. Dr. İsmail Demir TF-X için tarih verdi
Macron'un Türkiye düşmanlığı 'siyasi araç'
Sanatçı Ahmet Özhan'dan çarpıcı açıklamalar
FETÖ içerisindeki çatlak büyüyor!
İki ülke arasında gerilim: Washington, Tel Aviv'i kandırdı
Biden, ''Çok korkunç ve şok edici'' diyerek sinyali verdi
Merkel uyardı: Fazla vaktimiz yok, harekete geçilmezse...
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış geliyor
Bebek geliyor!
Tamer'in pandemi köşesi
Annelik soruları havada kaldı
Romanya -Türkiye arası online düet!
Can 4 yaşında
2 hit bir Hande
Suç dizisinde doktor
‘Yana Yana' heyecanı
Duruş bozukluğu psikolojiyi de bozuyor!
Pandemide çocukların öfke davranışları arttı
Uyku apnesi tansiyonu tetikleyebilir
Yemek borusunda da varis olur
Akdeniz Diyeti ile D vitamini depolayın
29 Mart 2021 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 12:22:00

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni dönem

ABONE OL

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandığını ve protokolün 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Türkiye Azerbaycan
Oyuncu aranıyor mesajlarına inanmayın!

Oyuncu aranıyor mesajlarına inanmayın!
Üvey abimle konuşmuyoruz

Üvey abimle konuşmuyoruz
Oğlunu 8 aydır görmüyor

Oğlunu 8 aydır görmüyor
Göl üstünde kızaklı gezinti

Göl üstünde kızaklı gezinti
Tasarımları 20 ülkede

Tasarımları 20 ülkede
Estetik harikası değilim

Estetik harikası değilim
Çocukluk arkadaşlarıyla klip

Çocukluk arkadaşlarıyla klip
Motosiklet bir tutku

Motosiklet bir tutku
Pandemi sonrası düğün var

Pandemi sonrası düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER