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11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:27:00

Türkiye ile anlaşma sonrası İsveç'ten ilk somut adım!

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İsveç muhtıra sonrası 10 PKK'lının olduğu iade listesini hazırladı. Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıra sonrası Stokholm'den ilk somut adım geliyor. İsveç basını, Türkiye'nin talepleri sonrası 10 PKK'lının yer aldığı bir liste hazırlandığını yazdı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakatla ilgili süreç devam ederken gözler iki ülkenin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. İsveç hükümeti 2019- 2022 yılları arasında Türkiye'nin 16 iade başvurusundan üçünü onayladı. Ancak imzalanan muhtıra sonrası sürecin hızlanacağını ortaya koyan adımlar gelmeye başladı.

O adımları gösteren ilk işaret İsveç medyasında yer aldı. Ülke basını, İsveç Güvenlik Servisi'nin 10 PKK'lının yer aldığı bir liste hazırladığını yazdı. Haberlere göre bu liste Türkiye'nin iade taleplerini karşılamak için kullanılabilecek.

Türkiye, teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazıyı iki ülkeye göndermişti.

Üçlü mutabakat öncesine ait o iade taleplerinde, 33 PKK ve FETÖ mensubunun olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA YAZI: İADE EDİN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya bu ülkelerde bulunan teröristlerin iadesine yönelik talepleri hatırlatan yazının Dışişleri Bakanlığına gönderildiğini, buradan da ilgili ülkelere iletileceğini açıklamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KAPI GİBİ BELGELER ELDE, ORADAN GEREĞİNİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatla ilgili, 'Bundan sonraki süreç özellikle İsveç ve Finlandiya'ya aittir. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız.' demişti.

"UYMAZLARSA NATO'YA ALMAYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtıraya ilişkin, 'Sonuçta bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymadıkları zaman zaten biz bunları NATO'ya almayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

LİNDE'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÇARKI

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı 3'lü memorandum sonrası taraflar terör örgütü PKK konusunda çark etmeye başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye 'PKK, birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür.' diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : Finlandiya ve İsveç türkiye nato
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