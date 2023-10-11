VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak
İnternet ihbarlarında geçen yıl iki başvurudan birini "kumar" ve "bahis" şikayetleri oluşturdu
Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama
11 Ekim 2023 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 10:36:00

Türkiye ile AB arasında yeni dönem... "Oldukça pozitif bir hava var"

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ilişkileri ilerletme, Gümrük Birliği'ndeki sıkıntıları giderme konusundaki samimi isteklerinin AB yetkilileri nezdinde karşılık bulduğunu belirterek, "Sevindirici olan Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilişkiler noktasında oldukça pozitif bir hava var." dedi.

Bakan Bolat, Brüksel temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin haziran ayı başında kurulmasının ardından dış politikada ve dış ekonomik ilişkilerde bütün ortaklar ve dünya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikası benimsediğine işaret eden Bolat, "Bu minvalde seçimlerden hemen sonra bizim 60 yıldan bu yana ortaklık anlaşmamız olan ve önemli bir Gümrük Birliği içinde olduğumuz Avrupa Birliği ülkeleri ve AB yetkilileriyle karşılıklı olarak olumlu bir diyalog ve pozitif atmosfer süreci başlamıştı." ifadelerini kullandı.

AB yetkilileriyle yakın zamanda çeşitli temasları olduğunu, AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis'le Hindistan'daki G20 toplantısında, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile de Ankara ziyaretinde görüştüğünü anımsatan Bolat, Dombrovskis, Varhelyi ve AB Komisyonunun ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ile Brüksel'de ayrı ayrı toplantılar yaptığını anlattı.

"Gördüğümüz tabloda bizim Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ilerletme, derinleştirme, Gümrük Birliği'nde ortaya çıkan bazı sıkıntıları kaldırma ve Türkiye-AB diyaloğunu ve daha derin ilişkileri başlatma konusundaki samimi isteğimiz, AB yetkilileri nezdinde de karşılık buldu." diyen Bakan Bolat, "Çok sevindirici olan Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilişkiler noktasında oldukça pozitif bir hava var." diye konuştu.

OLUMLU HAVA DEVAM EDİYOR

Brüksel temaslarında, yaz döneminde Komisyon yetkilileri ile yapılan görüşmelerdeki olumlu havanın devamını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bolat, Gümrük Birliği güncellemesi konusunda ortaya çıkan sorunları bir bir aşma isteğini gözlemlediklerini belirtti.

Bolat, AB Komisyonu genişleme raporunun kasım ayında yayınlanacağına ve bu raporun Türkiye kısmının önem taşıdığına dikkati çekerek, "Aldığımız bilgiler, bu raporda Türkiye'nin yeni dönemde izlediği dış politika, dış ekonomik ilişkiler ve AB ile ilişkiler noktasında olumlu bir gelişmenin yazılacağı şeklinde. Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden ve AB ile ilişkilerde kaynaklanan bazı zorlukları aşma noktasında da olumlu tavsiyeler yapılacağı anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi ülke liderlerinin aralık ayının ortasında Brüksel'de zirve düzenleyeceğini aktaran Bolat, liderlerin, Komisyonun hazırlayacağı yol haritasına göre Türkiye ile ilişkileri nasıl ilerletecekleri konusunda karar alacaklarını kaydetti.

Bolat, Türkiye ile AB ülkeleri arasında iş dünyasının karşılaştığı vize, taşımacılık kotaları ve gümrük işlemleri ile ilgili sıkıntılar konusunda görüşlerini ve çözüm isteklerini AB yetkililerine bildirdiklerini vurguladı.

AB yetkililerinin bu konuları ve sorunları not ettiklerini ifade eden Bakan Bolat, "Bu konularda Türkiye'nin haklı isteklerinin çözülmesi gerektiği konusunda son derece pozitif bir izlenim edindik." dedi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Somut olarak teknik düzeyde çalışmaların başladığına işaret eden Bolat, geçen hafta İstanbul'da yetkililer ve heyetler arasında görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Bolat, "Doğru yoldayız. Böyle adım adım ilerleyeceğiz. Ekonomide ve ticarette daha derin, daha ileri düzeyde ilişkilerimizi geliştirdikçe siyasi açıdan da ihtilafların, sıkıntıların hallolmasını sağlamaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'de bir resesyon-ekonomik durgunluk söz konusu olduğunu, talepte azalma yaşandığını, buna rağmen ilk 9 ay itibarıyla karşılıklı ticaretin dengeli gittiğini belirten Bolat, "AB ülkeleriyle geçen yıl toplam ticaretimiz 196 milyar dolardı ve bizim 10 milyar dolar dış ticaret fazlamız vardı. Bu yıl henüz 12 ayı doldurmadığımız için denge açık mı fazla mı olur bilmiyoruz. Ama kabaca dış ticaretimiz dengeli gidiyor, bunu memnuniyetle ifade edebilirim." diye konuştu.

Bu yıl dünya ticaretinde bir miktar gerileme, üretimde durgunluk söz konusu olduğunu dile getiren Bolat, "Geçen yılki rakamı tutturabilirsek bence başarılı olur. Ama önemli olan aradaki ihtilafları çözebilmek ve önümüzdeki dönem için süreçleri ilerletmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, temasları kapsamında üst düzey AB yetkileriyle görüşmeler yaptı, Brüksel'in en önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel ve Avrupa Politika Merkezi (EPC) etkinliklerine katıldı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Etiketler : Bakan Bolat ticaret bakanı ömer bolat ekonomik ilişkiler gümrük birliği sıkıntıları
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX