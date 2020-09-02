02 Eylül 2020 Çarşamba 23:18:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 23:18:00
Türkiye ilan etti! Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex
Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.
- Türkiye ilan etti! Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex
- 81 il valiliğine 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge
- Bakan Soylu, Dereli'de incelemelerde bulundu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Doğu Akdeniz teşekkürü
- Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- İDDEF'ten Lübnan'da 1000 aileye gıda ve hijyen paketi desteği